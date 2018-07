CBF confirma jogo entre Portuguesa e Vila Nova para sexta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou para esta sexta-feira, às 19h30, no Estádio do Canindé, a partida entre Portuguesa e Vila Nova. Ambos os clubes já estão rebaixadas à Série C e, como não atrapalhariam o restante da tabela da Série B, o jogo acabou sofrendo alteração para aliviar a rodada de sábado, quando os outros noves jogos serão disputados pela 38.ª rodada, a última da temporada.

Vivendo o seu segundo rebaixamento seguido, o primeiro à Série C do Brasileiro, a Portuguesa não tem mais chances de sair da lanterna da Série B. A Lusa já soma três jogos sem vitória e segue com apenas 25 pontos conquistados em 37 partidas disputadas.

O segundo time a confirmar o rebaixamento à Série C foi o Vila Nova. Com três derrotas consecutivas, o clube goiano termina a competição na penúltima colocação, com 29 pontos. A partida servirá apenas para cumprir tabela e honrar a camisa dos respectivos clubes.

A última rodada da Série B acontecerá no sábado às 16h20. Em disputa estará o título, que tem Joinville e Ponte Preta na briga, além do último lugar do G4 (Boa, Atlético-GO, Avaí, América-MG e Ceará estão no páreo) e o quarto clube rebaixado, este ficará entre Bragantino, América-RN ou Oeste.