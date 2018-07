CBF confirma jogo entre Vasco e Sampaio Corrêa, da Série B, em Teresina

RIO - A indefinição quanto à partida entre Vasco e Sampaio Corrêa (MA), marcada para o dia 20 de maio, pela 6ª rodada da Série B, chegou ao fim. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou em seu site que a partida será realizada no Estádio Alberto Silva, o Albertão, em Teresina.

Anteriormente, a CBF havia informado que o jogo ocorreria na Arena Amazônia, mas a Unidade Gestora do Projeto Copa (UGP Copa), órgão criado pelo governo do Estado do Amazonas, afirmou que o estádio não poderá receber mais nenhuma partida antes da Copa do Mundo. A interdição se deve a algumas pequenas obras e intervenções técnicas que precisam ser feitas nas instalações da arena antes do Mundial.

O Vasco tem mando de campo nesse jogo e deve atuar a uma distância mínima de 100 quilômetros do Rio de Janeiro a fim de cumprir decisão da justiça desportiva, em razão da briga generalizada da sua torcida com a do Atlético-PR, na rodada final do Brasileirão de 2013.

Antes disso, o Vasco enfrenta o Náutico nesta sexta-feira na Arena Pernambuco, em partida válida pela 5ª rodada da Série B. O time carioca ocupa a terceira colocação da tabela, com sete pontos.