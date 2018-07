CBF confirma jogos de Fla e Flu no Maracanã na 1ª rodada do Brasileirão

A CBF confirmou nesta quinta-feira que Flamengo e Fluminense mandarão seus jogos no Maracanã na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogos eram os únicos sem local definido na tabela da rodada inaugural da competição, que terá início no dia 13 (sábado).

Terceiro colocado no último Brasileirão, o time rubro-negro será o primeiro a jogar no gramado do Maracanã nesta edição do campeonato. Enfrentará o Atlético Mineiro, no dia 13, às 16 horas.

No dia seguinte (domingo), o Fluminense vai receber o Santos, atual vice-campeão. O duelo está marcado para começar às 11 horas.

Curiosamente, os dois times vão jogar no mesmo estádio no domingo no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 1 a 0 na partida de ida e tem a vantagem do empate no próximo domingo.