CBF confirma jogos de Flamengo e Fluminense longe do Rio em rodada do Brasileirão

O Flamengo vai enfrentar a Ponte Preta no estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 18 horas do dia 22, um domingo. O clube carioca já inclusive começou a vender ingressos para a partida. Foi lá que o time rubro-negro atuou contra o Coritiba, pela 26.ª rodada, e atraiu 67 mil pessoas, no maior público até agora deste Brasileirão - a renda chegou a quase R$ 4 milhões.

Já o duelo entre Fluminense e Avaí, também no domingo, às 19h30, será no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), que foi recentemente reformado para ser usado como CT na Copa do Mundo. Neste ano, o local já foi palco de Mogi Mirim x Botafogo, pela Série B, e de uma partida da seleção olímpica, contra o Paraguai, em março.

De acordo com a CBF, as programações foram feitas em concordância com os clubes visitantes, suas Federações e com as Federações anfitriãs dos estádios que receberão as partidas.

Confira como ficou a 36,ª rodada do Brasileirão:

21/11 (sábado)

19h30 - Palmeiras x Cruzeiro - Allianz Parque

22/11 (domingo)

17h - Corinthians x São Paulo - Itaquerão

17h - Internacional x Grêmio - Beira-Rio

17h - Atlético-MG x Goiás - Independência

17h - Joinville x Vasco - Arena Joinville

17h - Figueirense x Chapecoense - Orlando Scarpelli

18h - Flamengo x Ponte Preta - Mané Garrincha

19h30 - Sport x Atlético-PR - Ilha do Retiro

19h30 - Fluminense x Avaí - Kléber Andrade (em Cariacica-ES)

19h30 - Coritiba x Santos - Couto Pereira