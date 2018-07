CBF confirma jogos do Fla contra Ponte e Chapecoense no Luso-Brasileiro

A CBF confirmou que o Flamengo mandará os jogos contra a Ponte Preta e a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. O local foi adotado como a nova "casa" do time carioca neste ano.

O duelo com a Ponte está marcado para o dia 14, às 21 horas, pela sétima rodada. Contra a Chapecoense, a partida será no dia 22, às 19h30, no mesmo local, pela nona rodada do Brasileirão.

A confirmação do local destas partidas acontece depois de a CBF vetar a realização do clássico com o Botafogo no mesmo estádio. A partida será disputada neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.