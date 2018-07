CBF confirma jogos do Palmeiras contra Bahia e Ponte no Pacaembu

A CBF confirmou nesta sexta-feira a mudança de local de duas partidas do Palmeiras no Brasileirão. Os jogos contra o Bahia e contra a Ponte Preta foram transferidos do Allianz Parque para o estádio do Pacaembu, também na capital paulista.

As partidas mudaram de local porque a arena palmeirense vai sediar dois shows, dos cantores Paul McCartney e John Mayer nos dias 15 e 18 de outubro, respectivamente. As datas coincidem com as partidas das rodadas 27 e 29 do Brasileirão.

O jogo contra o Bahia será disputado no dia 12 de outubro, às 21 horas. E o duelo contra a Ponte está agendado para o dia 19 do mesmo mês, às 20 horas. Data e horários não foram alterados. Foi o próprio clube paulista que pediu a mudança de local das duas partidas.