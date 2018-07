CBF confirma Maracanã como sede do clássico entre Flamengo e Vasco

A CBF anunciou nesta quinta-feira que o Maracanã será a sede do clássico entre Flamengo e Vasco, marcado para o sábado da semana que vem, dia 28, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade decidiu acatar a recomendação da Polícia Militar pela definição do estádio.

+ Flamengo tenta manter embalo contra o Bahia após Rueda encontrar formação ideal

Inicialmente, o Flamengo, mandante do clássico, marcou a partida para o Estádio Luso-Brasileiro, sua casa neste campeonato. Mas a PM do Rio alertou a CBF para a estrutura do estádio e para a possibilidade de novos episódios de violência e recomendou a alteração da sede.

"Por recomendação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), visando a segurança de torcedores, jogadores, profissionais de imprensa e todos os envolvidos na organização de uma partida de futebol, a Diretoria de Competições da CBF remarcou o jogo Flamengo x Vasco para o Maracanã", explicou a CBF.

No primeiro turno, em São Januário, houve confusão entre as torcidas dos rivais dentro e fora do estádio e um torcedor morreu. A PM, então, considerou que a possibilidade de o episódio se repetir seria maior no estádio da Ilha do Governador do que no Maracanã.