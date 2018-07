CBF confirma que Brasil jogará com uniforme principal contra o México

A CBF confirmou neste sábado que a seleção brasileira vai entrar em campo com o seu tradicional uniforme para enfrentar o México na segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo, na Arena Samara. A equipe nacional, então, vai atuar trajada com a sua camisa amarela, o calção azul e os meiões na cor branca.

+ Fifa escala árbitro italiano para apitar Brasil x México

+ Marcelo volta a treinar, mas ainda não tem presença confirmada contra o México

Essa combinação de uniformes foi utilizada pelo Brasil em dois dos três compromissos da equipe no Grupo E da Copa na Rússia, casos do empate por 1 a 1 com a Suíça, e a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, em Moscou. Apenas no triunfo sobre a Costa Rica, também por 2 a 0, a seleção variou a sua vestimenta, atuando toda de azul em São Petersburgo.

A Fifa é a responsável por definir as combinações de uniformes de todas as equipes na Copa do Mundo, incluindo as vestimentas dos goleiros, da arbitragem, dos gandulas e até para o aquecimento dos atletas.

A preocupação é evitar a utilização de cores parecidas e propiciar uma distinção melhor para telespectadores que acompanham as partidas por televisões em preto e branco. Por isso, é comum uma equipe vestir cores claras e a outra, tons escuros.

Nessa definição, para o compromisso pelas oitavas de final, a Fifa apontou que o México também jogará com o seu uniforme principal, com a camisa verde, o calção branco e o meião vermelho. A situação será diferente da ocorrida na Copa de 2014, quando as seleções se enfrentaram em Fortaleza, pela fase de grupos, e não saíram do 0 a 0. Naquela oportunidade, o Brasil até atuou com a sua camiseta amarela, mas os mexicanos jogaram com uma vermelha.

A utilização do uniforme principal pelo México, aliás, vai impactar diretamente na vestimenta de Alisson. Após disputar os três primeiros jogos da seleção brasileira todo de verde, o goleiro terá que utilizar um uniforme todo preto na próxima segunda-feira. Essa coloração também valerá para Ederson e Cássio, os goleiros reservas do Brasil na Copa do Mundo. Já o árbitro italiano Gianluca Rocchi trabalhará com um uniforme turquesa.