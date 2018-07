CBF confirma Brasil x Bolívia na Arena das Dunas, em outubro

A Arena das Dunas será o palco da partida em que o Brasil vai receber a Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018. O confronto no estádio de Natal, no Rio Grande do Norte, será válido pela nona rodada do torneio classificatório, a última do primeiro turno, e ocorrerá em outubro.

O confronto com a Bolívia será o primeiro de uma rodada dupla que a seleção brasileira disputará em outubro - o outro confronto será com a Venezuela. A tabela básica divulgada pela Conmebol indica todos os jogos da nona rodada em 6 de outubro, mas isso poderá ser alterado.

Antes disso, a seleção brasileira, agora sob o comando de Tite, fará dois jogos em setembro pelas Eliminatórias. A equipe vai visitar o Equador, em Quito, no dia 2, e depois receberá a Colômbia, em Manaus, na Arena Amazônia, no dia 6.

Sob o comando de Dunga, o Brasil teve um início ruim nas Eliminatórias, um dos fatores que provocaram a queda do treinador, anunciada após a eliminação da equipe na fase de grupos da Copa América Centenário.

A seleção ocupa apenas o sexto lugar, com nove pontos somados em seis jogos, o que o deixaria de fora da Copa do Mundo de 2018 - os quatro primeiros do torneio classificatório da Conmebol se garantem no torneio na Rússia e o quinto disputará uma repescagem.

A Arena das Dunas foi um dos palcos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O estádio sediou quatro partidas, todas elas da fase de grupos, e nenhuma da seleção, que, assim, disputará em outubro o seu primeiro jogo no estádio de Natal.