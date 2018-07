CBF confirma que Lusa e Fortaleza estreiam na Série C com portões fechados A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira que dois jogos da primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro vão acontecer com portões fechados. Isso porque Portuguesa e Fortaleza foram punidos em decorrência de ações de suas torcidas ainda no torneio do ano passado.