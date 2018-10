CBF confirma que último amistoso da seleção no ano será contra Camarões

Depois de um ano sem inspiração, com direito a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, a seleção brasileira vai enfrentar Camarões, no dia 20 de novembro, em sua última partida do ano. Será a primeira vez que o técnico Tite terá pela frente um rival africano. O duelo será no Stadium MK, nas cercanias de Londres.

Também será a sexta e última partida do novo ciclo da seleção, após a disputa do Mundial da Rússia. O Brasil enfrentou Estados Unidos, El Salvador, Arábia Saudita e Argentina. No dia 16, quatro dias antes do jogo contra Camarões, o adversário será o Uruguai, no Emirates Stadium, estádio do Arsenal, em Londres.

"Considero Camarões um rival de tradição no futebol. É o atual campeão da Copa Africana de Nações e também participou da Copa das Confederações. Também está em uma nova etapa de trabalho sob o comando do Seedorf e do Kluivert. Será um teste muito interessante e penso que fecharemos nosso ciclo de observações contra dois ótimos adversários", disse Edu Gaspar, coordenador de seleção.

Tite convoca nesta sexta-feira, às 11 horas, os atletas para os dois jogos de novembro. Após as duas partidas, a seleção voltará aos gramados apenas em março de 2019 para se preparar para a disputa da Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. O sorteio dos grupos será em 24 de janeiro, no Rio de Janeiro.