CBF confirma rodada e nega pedido do Sport para atrasar jogo com o Palmeiras

A CBF confirmou no início da noite desta sexta-feira a realização de todos os jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade passou o dia monitorando a situação dos aeroportos e teve a garantia das companhias aéreas de que todos os times conseguirão chegar aos seus locais de destino em tempo hábil. O Sport chegou a solicitar o adiamento da partida com o Palmeiras em duas horas, mas não foi atendido.

A equipe de Recife tinha viagem marcada para São Paulo para a manhã desta sexta-feira, mas teve seu voo cancelado e precisou remarcar a viagem para o início da tarde. Em função disso, o clube pediu à CBF que o jogo com o Palmeiras fosse adiado das 19h para às 21h, mas não foi atendido.

Mesmo com a greve dos caminhoneiros, que afeta aeroportos de todo o País, a CBF descartou o cancelamento da rodada ou mesmo de jogos pontuais. O argumento da entidade é a falta de datas para a realização das partidas. A Série A deste ano irá parar por mais de um mês em virtude da Copa do Mundo, o que diminui as opções para remanejamento de jogos