CBF confirma Romário no jogo da seleção de masters contra a Itália

Romário reeditará a dupla de ataque com Bebeto no jogo da seleção brasileira de masters contra a Itália, nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O duelo pretende lembrar o tetracampeonato mundial, conquistado pelo Brasil em 1994, e contará com ex-jogadores das duas seleções.

Sob o comando do ex-treinador Carlos Alberto Parreira, a seleção brasileira contará com: Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sérgio e Viola, todos campeões mundiais em 1994. Outros ex-jogadores da seleção também farão parte do evento: Mauro Galvão, Palhinha e Careca.

A presença de Romário foi confirmada nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Hoje senador, Romário (Podemos-RJ) tem sido crítico ferrenho da entidade nos últimos anos. Ele, inclusive, foi presidente da CPI do Futebol, que terminou em 2016 de forma inconclusiva.

Enquanto o Brasil terá quase formação completa no jogo desta quinta-feira, a Itália será comandada por Arrigo Sacchi e contará com Tassotti, Mussi, Benarrivo, Baresi, Costacurta, Apolloni, Eranio, Albertini, Berti, Casiraghi, Zola, Evani e Massaro, que participaram da Copa do Mundo de 1994. A seleção contará também com personagens que defenderam o país em outros mundiais, como Braglia, Rossi, Vierchowod, Panucci e Toto Schillaci.

Os ingressos estão à venda e custam R$ 20, tendo meia-entrada a R$ 10, e podem ser comprados no site da CBF (www.cbf.com.br) ou nos postos de vendas abaixo:

Loja Siriguella

Avenida Dom Luís 505, Aldeota – Fortaleza. Aberto de segunda a sexta-feira, de 9h às 19h.

Loja Social Tickets

Shopping Rio Mar Fortaleza – Rua Des. Lauro Nogueira 1500 – De Lourdes – Fortaleza. Aberto de segunda a domingo, das 10h às 22h.

Estádio Presidente Vargas

Bilheteria do estádio – Rua Marechal Deodoro 1187 – Fortaleza. Aberto todos os dias das 10h às 18h.

Lojas Ceará Sporting Clube

Shopping Aldeota – Lojas 149, 150 e 151 – Avenida Dom Luís, 500 – Aldeota – Fortaleza. Aberto todos os dias das 10h às 18h.

Shopping Camelo 2, Loja 09 – Rua Senador Pompeu, 1099 – Centro – Fortaleza. Aberto todos os dias das 10h às 18h.

Lojas Fortaleza Esporte Clube

Loja Conceito – Avenida Santos Dumont, 3000 – Aldeota – Fortaleza. Aberto todos os dias das 10h às 20h.

Estádio Alcides Santos – Avenida Senador Fernandes Távora, 200 – Pici – Fortaleza. Aberto todos os dias das 10h às 18h.