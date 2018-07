CBF confirma saída de mais um dos seus patrocinadores

A CBF confirmou no início da tarde desta sexta-feira que a Michelin encerrou seu contrato de patrocínio com a entidade. Com isso, a CBF perde seu quarto patrocinador nos últimos meses. Antes, Procter & Gamble, Sadia e Petrobrás - que tinha a marca associada à Copa do Brasil - também já haviam rompido seus acordos.

Segundo nota oficial da CBF, o encerramento do contrato foi feito "em comum acordo e dentro dos prazos estabelecidos". O acordo com a Michelin foi assinado em 2014 e previa duração de cinco anos, mas tinha cláusula que possibilitava a revisão do patrocínio após decorridos dois anos.

"Apesar da realização de ações de ativação dessa parceria, como a campanha "SaveKidsLives - Juntos pela segurança no trânsito", que obteve grande sucesso com a coleta de mais de um milhão de assinaturas em prol da segurança das crianças no trânsito, em 2015, a Michelin decidiu redirecionar seus investimentos em Comunicação", diz trecho do comunicado divulgado pela CBF.

A notícia de que a o acordo seria rompido começou a circular no início da noite de quinta-feira, mas a CBF não havia confirmado a informação. Horas mais tarde, a entidade publicou em seu site uma nota destacando o patrocínio de outra empresa de pneus à Copa do Brasil.

A CBF passa pela maior crise da sua história, com vários ex-presidentes sendo investigados pela Justiça norte-americana sob acusações de corrupção - são os casos de Ricardo Teixeira, Marco Polo del Nero, que recentemente se afastou do comando da entidade, e José Marin Marin, detido em prisão domiciliar nos Estados Unidos.