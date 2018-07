CBF confirma Santos no Pacaembu nas quartas da Copa do Brasil

Dois dias após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, as datas, horários e locais das disputas. O destaque fica para o confronto da volta entre Santos e Figueirense, que será no Pacaembu.

Todas as partidas de ida acontecerão em 23 de setembro, quarta-feira. Às 19h30, Figueirense x Santos jogarão no Orlando Scarpelli, e Internacional x Palmeiras, no Beira Rio. Já São Paulo x Vasco, no Morumbi, e Fluminense x Grêmio, Maracanã, terão o pontapé inicial às 22h.

Na volta, Vasco x São Paulo, em São Januário, e Grêmio x Fluminense, na Arena gremista, serão em 30 de setembro, às 22h. No mesmo horário o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque. Com isso, o jogo entre Santos e Figueirense, que também será na capital paulista, foi movido para o dia seguinte, quinta-feira, às 21h.

Nesta terça-feira, o presidente palmeirense Paulo Nobre admitiu que a segunda partida contra o Inter poderia não ocorrer na nova casa alviverde em razão de um show que acontece cinco dias antes do confronto, em 25 de setembro. Ao programa Bate-Bola, da ESPN Brasil, o cartola disse que acha "difícil o gramado estar em condições de jogo. Estou conversando com a empresa que cuida do campo, com o pessoal do Allianz, mas a expectativa é que o gramado não esteja em condição de uso".

Já o Santos vinha cogitando um mando de campo no Pacaembu há alguns meses. Porém, a diretoria esbarrava no desejo dos próprios atletas, que se diziam mais confortáveis em receber adversários na Vila Belmiro.

Ainda sem confirmação, as semifinais estão marcadas para os dias 21 e 28 de outubro, enquanto as finais para 4 e 25 de novembro.