CBF ignora evento no estádio e confirma clássico no Pacaembu

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta sexta-feira a mudança de local do clássico entre Santos e São Paulo no dia 26 de junho para o estádio do Pacaembu. Anteriormente, o jogo seria na Vila Belmiro. O problema, porém, é que o estádio municipal está reservado para a realização de uma prova de corrida de obstáculos, marcada há mais de 90 dias.

A corrida, chamada Bravus Race, será realizada no estádio e usará parte das arquibancadas e pista de atletismo do estádio. O gramado não sofreria nenhum dano, o problema é que a competição está marcada para ter início às 8h e terminar por volta das 16h, justamente na hora em que inicia o clássico.

A prova, que será realizada também no dia 25, consiste em atletas amadores superarem grandes obstáculos, que exigem maior tempo para montagem e desmontagem. Assim, não daria, por exemplo, para utilizar o local para a realização da corrida e do jogo no mesmo dia. Segundo os organizadores da prova, já são mais de seis mil inscritos para a prova.

“A Norte Mkt Esportivo, realizadora da Bravus Race Arena, que será realizada na Praça Charles Miller e no Estádio do Pacaembu nos dias 25 e 26 de junho, foi surpreendida com notícia, por meio de notas na imprensa, de que a partida de futebol entre Santos e São Paulo, válida pelo Campeonato Brasileiro, foi alterada para o mesmo estádio no mesmo dia que está marcada a prova. O evento, marcado há mais de 90 dias, foi autorizado por todos órgãos competentes - CET, Subsecretaria da Sé, Secretaria Municipal de Esportes e Estádio do Pacaembu, entre outros, publicado em diário oficial e conta com mais de 6 mil inscritos. A Norte Mkt Esportivo está em contato com os órgãos competentes para receber mais informações sobre o assunto - por enquanto, sem resposta das autoridades. Reiteramos que os dois eventos não podem ser realizados em conjunto, já que ocupariam a mesma área e local durante o mesmo período. Continuamos em contato com os órgãos responsáveis para mais informações”, diz o comunicado, enviado ao Estado.

Já o Santos, mandante da partida, avisou que os órgãos competentes foram comunicados do conflito de datas e a informação que chegou ao clube é que a corrida seria remanejada. Entretanto, os organizadores da prova asseguram que não pretender mudar as datas. Vale lembrar que a partida de volta, pelo segundo turno, também será realizado no estádio municipal, após acordo entre os dirigentes das duas agremiações. O objetivo é aproveitar a partida para fazer uma campanha pedindo paz nos estádios e tentar convencer o Ministério Público a liberar a entrada de visitantes na partida.

Algo parecido aconteceu na partida entre São Paulo e Palmeiras, no dia 13 de março, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, uma corrida na Praça Charles Miller estava marcada para a mesma hora do clássico, que teve início às 11h. No fim, após muita discussão, a prova acabou sendo antecipada.