CBF confirma semifinais da Série D nos dois próximos finais de semana

Os locais, horários e datas dos jogos das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D foram definidos, nesta segunda-feira, pelo departamento de competições da CBF. Os paulistas Novorizontino e Mirassol, além do cearense Floresta e do piauiense Altos, já garantiram o acesso á Série C em 2021 e agora vão brigar pelo inédito título nacional.

Dono da pior campanha entre os quatro semifinalistas, o Floresta receberá o Novorizontino, líder geral, no Castelão, estádio reformado para a Copa do Mundo 2014. O duelo de ida será disputado no próximo sábado, às 16 horas. A volta, no Jorjão, no interior paulista, no sábado seguinte, 23 de janeiro, às 16 horas.

Na outra semifinal, o Mirassol receberá o Altos no Maião neste domingo, às 16 horas. O Altos, por sua vez, terá o mando de campo no domingo seguinte, 24 de janeiro, às 15h45, no Felipão.

Como nas fases anteriores de mata-mata o que vale é o saldo agregado, de pontos e de gols. Em caso de igualdade, após os dois jogos, a vaga na final vai ser definida na cobrança de pênaltis.

Os quatro novos integrantes da Série C nunca estiveram na competição desde a criação da Série D, equivalente à quarta divisão nacional, em 2009. Todos vão brigar por título inédito. Eles vão ocupar as vagas na Série C dos quatro rebaixados: Imperatriz-MA, Treze-PB, São Bento e Boa Esporte.