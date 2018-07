CBF confirma Souza-PB x Coritiba na Copa do Brasil

O jogo de volta, se necessário, acontecerá no dia 8, às 21 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O regulamento prevê que nas duas primeiras fases, o visitante que vencer por dois ou mais gols de diferença descarta o jogo de volta.

Sendo assim, o Coritiba vai percorrer no total cerca de 12 mil quilômetros para entrar em campo. Na última semana, o time viajou até a Paraíba, mas a partida foi cancelada horas antes e o time voltou para o Paraná sem jogar. Foram três mil quilômetros para ir e outros três para voltar. E a maratona será repetida no começo da próxima semana.

A confusão sobre a classificação de dois clubes paraibanos - CSP e Sousa - veio a público desde a divulgação da tabela pela CBF. O CSP teria garantido o direito de disputar o torneio por ter sido campeão da Copa Paraíba em 2012. Entretanto a competição reuniu apenas três clubes e segundo o regulamento da Copa do Brasil, apenas torneios com a participação de quatro clubes podem dar vaga para a Copa do Brasil.

Por conta disso, o Sousa, vice-campeão estadual de 2012, entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Rio de Janeiro uma semana antes do início da Copa do Brasil e ganhou por decisão do Tribunal o direito de entrar no lugar do CSP. Este, por sua vez, recorreu à Justiça comum e reconquistou este direito através de uma medida liminar, na última quinta.

Na ocasião, o juiz João Batista Barbosa, da 15.ª Vara Cível de João Pessoa (PB) impediu a realização do confronto entre os dois times. Mas na terça-feira à noite, o departamento jurídico da CBF conseguiu derrubar a liminar.