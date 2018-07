CBF confirma transferência de Fluminense x Goiás para o Maracanã

A CBF confirmou nesta terça-feira a transferência do jogo entre Fluminense e Goiás, pela Copa do Brasil, do estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), para o Maracanã, no Rio de Janeiro. Será a partida da volta, marcada para o dia 19 de abril, pela quarta fase da Copa do Brasil.

A diretoria do time carioca ainda não revelou informações sobre a venda de ingressos para a partida. O jogo de ida deste confronto será realizado na quinta-feira desta semana, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Será o segundo jogo que o Fluminense mandará no Maracanã, ainda em meio a um imbróglio com a concessionária responsável pela administração do estádio. A primeira partida foi contra o Liverpool, do Uruguai, na semana passada, pela Copa Sul-Americana.

Antes daquela partida, o clube carioca sofreu um revés na Justiça em relação ao contrato firmado com a concessionária, pelo qual o Fluminense teria elevado os custos de gestão do estádio especificamente naquele jogo. O time ainda não se manifestou publicamente sobre um possível recurso na Justiça.