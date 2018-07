CBF consegue adiar convocação e Tite só anunciará lista na próxima segunda

Menos de quatro horas antes do horário previsto para que acontecesse nesta segunda-feira, a convocação da seleção brasileira para os dois próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018 foi adiada. Por meio de nota oficial, a CBF anunciou nesta tarde que a primeira lista de convocados pelo técnico Tite desde que assumiu o comando do time nacional será conhecida apenas no próximo dia 22, às 11 horas, na sede da entidade, no Rio.

"Em virtude da disputa da fase final da competição de futebol dos Jogos Olímpicos Rio-2016, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu transferir a divulgação da lista dos jogadores convocados para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018. O anúncio dos nomes e a coletiva de imprensa ocorrerão na segunda-feira, 22, às 11h, na sede da entidade", informou a nota.

Em seguida, a entidade ressaltou que "a definição ocorreu em comum acordo entre a diretoria da CBF e as comissões técnicas da seleção principal e seleção olímpica, entendendo que o momento é de total apoio e concentração no objetivo de conquistar a inédita medalha de ouro para o futebol brasileiro".

Antes da confirmação do adiamento da convocação, Tite iria anunciar nesta segunda-feira a lista de chamados para os jogos contra Equador, dia 1º de setembro em Quito, e Colômbia, dia 6 em Manaus, ambos pelas Eliminatórias da Copa da Rússia.

Inicialmente, a CBF não havia tido sucesso na tentativa de adiar a convocação. Consultada pela entidade, a Fifa em um primeiro momento não abriu exceção e manteve a data do anúncio da lista para esta segunda-feira, respeitando o período de duas semanas de antecedência mínima para convocação de atletas que atuam em outros países. Entretanto, o adiamento da divulgação da lista acabou sendo conseguido pela CBF.

A seleção olímpica se classificou para as semifinais do futebol masculino dos Jogos do Rio ao vencer a Colômbia por 2 a 0, no último sábado à noite, no Itaquerão, em São Paulo. Nesta quarta-feira, às 13 horas, no Maracanã, o Brasil enfrenta Honduras para assegurar classificação à decisão. No mesmo dia, às 16 horas, no Itaquerão, Nigéria e Alemanha se enfrentam na outra semifinal.