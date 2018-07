CBF corrige ranking de clubes e Palmeiras é o novo líder

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrigiu nesta quarta-feira o seu ranking nacional de clubes, colocando o Palmeiras na primeira colocação. Um dia antes, a entidade máxima do futebol brasileiro havia feito a atualização anual do ranking com o Santos como líder, mas só depois percebeu que esqueceu de contabilizar toda a edição de 1967 do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, vencido pelo clube alviverde. O Internacional, vice-campeão daquela competição, também ganhou uma posição no ranking, trocando de lugar com o Cruzeiro.

Na atualização divulgada na terça-feira, a CBF levou em conta pela primeira vez os títulos reconhecidos, no final do ano passado, como conquistas nacionais obtidas pelos times entre 1959 e 1970, que antecederam a era do Campeonato Brasileiro, realizado desde 1971.

Com isso, o Palmeiras passou a contabilizar oito títulos brasileiros e aparece agora com 2.366 pontos, oito a mais que o Santos, que segue tendo 2.358 pontos no ranking divulgado nesta segunda. Em dezembro de 2010, a CBF resolveu reconhecer as conquistas da Taça Brasil, da Taça de Prata e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como conquistas nacionais.

No ranking divulgado no dia 8 de dezembro de 2010, após o término do Brasileirão daquele ano, o Grêmio aparecia como líder, enquanto o Palmeiras era apenas o sétimo colocado. O Santos figurava em sétimo. Já o Corinthians, que agora sexto no geral, ostentava o status de vice-líder no fim do ano passado.

Confira como ficou o top 20 do ranking nacional de clubes atualizado pela CBF:

1.º Palmeiras, 2.366

2.º Santos, 2.358 pontos

3.º Vasco, 2.234

4.º Grêmio, 2.208

5.º Flamengo, 2.207

6.º Corinthians, 2.197

7.º Internacional, 2.111

8.º Cruzeiro, 2.114

9.º São Paulo, 2.109

10.º Atlético-MG, 2.080

11.º Botafogo, 1.846

12.º Fluminense, 1.841

13.º Coritiba, 1.588

14.º Bahia, 1.586

15.º Goiás, 1.556

16.º Guarani, 1.547

17.º Sport, 1.539

18.º Portuguesa, 1.446

19.º Atlético-PR, 1.428

20.º Vitória, 1.392