CBF corta goleiro Diego Alves e convoca Neto para Copa América

Momentos depois de o Valencia ter anunciado a gravidade da lesão de Diego Alves, que rompeu o ligamento e o menisco do joelho direito, a CBF se manifestou e confirmou o corte do goleiro da Copa América. Em seu lugar, Dunga levará Neto, da Fiorentina, para o torneio que começará no dia 11 de junho, no Chile.

Neto foi um dos destaques da Fiorentina nesta temporada e já teve algumas oportunidades com a camisa da seleção em amistosos. O goleiro era um dos sete jogadores da lista de suplentes anunciada por Dunga há duas semanas, justamente para o caso de lesão de algum dos nomes convocados, e deve disputar com Marcelo Grohe para ser o reserva direto de Jefferson.

Diego Alves sofreu a lesão na partida diante do Almería, no último sábado. Ele passou por exames médicos neste domingo que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco externo de seu joelho direito. A contusão obrigará o goleiro a passar por cirurgia e, com isso, não terá condições de disputar a Copa América.

O coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, conversou com Diego Alves antes que o corte fosse definido. "Todos nós da comissão técnica desejamos ao Diego uma pronta recuperação, para que volte o mais rapidamente possível às atividades no seu clube", declarou.

A seleção brasileira se apresenta no dia 1º de junho, na Granja Comary. O início da Copa América será no dia 11 de junho, mas o Brasil só estreia no dia 14, diante do Peru, em Temuco. A equipe está no Grupo C, que conta, além dos peruanos, com Colômbia e Venezuela.