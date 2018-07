CBF corta quatro jogadores e fecha a lista do Mundial Sub-20 na Colômbia

RIO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira a lista dos 21 jogadores que serão inscritos no Mundial Sub-20. O torneio acontece de 29 de julho a 20 de agosto, na Colômbia.

Roni (Criciúma), Sebá (Cruzeiro), Diego Maurício (Flamengo) e Felipe Anderson (Santos), que estavam treinando com a seleção brasileira na Granja Comary até esta sexta-feira, foram desconvocados pelo técnico Ney Fraco. O grupo, que tinha 26 atletas, foi diminuído a 21 (Roberto Firmino, do Hoffenheim, não foi liberado pelo clube e já havia sido cortado). Mesmo machucado, Alex Sandro foi mantido no elenco que viaja no dia 24 para a Colômbia.

Com isso, o São Paulo passa a dividir com o Flamengo a condição de time com maior número de atletas no Mundial. São quatro de cada clube: os são-paulinos Bruno Uvini, Henrique, Casemiro e Willian e os flamenguistas César, Rodrigo Frauches, Galhardo e Negueba. Inter, com três (Juan, Romário e Oscar), Santos, com dois (Danilo e Alex Sandro, além de Alan Patrick, que deixou o clube no mês passado), e Cruzeiro, com outros dois (Gabriel e Dudu), completam a base da seleção.

Em relação ao grupo campeão sul-americano, são seis as novidades: o volante Allan, do Vasco, o atacante Dudu, do Cruzeiro e o atacante Philippe Coutinho, da Inter de Milão, além do trio do Flamengo, César, Frauches e Negueba, que brilhou na Copa São Paulo enquanto o Sul-Americano era disputado no Peru.

Confira a lista dos 21 jogadores que serão inscritos no Mundial:

Goleiros - Aleksander (Avaí), César (Flamengo) e Gabriel (Cruzeiro)

Zagueiros - Bruno Uvini (São Paulo), Rodrigo Frauches (Flamengo), Juan e Romário (Internacional)

Laterais - Alex Sandro e Danilo (Santos), Gabriel Silva (Palmeiras) e Galhardo (Flamengo)

Volantes - Allan (Vasco), Casemiro (São Paulo) e Fernando (Grêmio)

Meias - Alan Patrick (Shakhtar Donetsk), Dudu (Cruzeiro) e Oscar (Internacional)

Atacantes - Philippe Coutinho (Inter de Milão), Henrique e Willian (São Paulo) e Negueba (Flamengo)