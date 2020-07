CBF criará protocolo médico específico para categorias de base

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) criará um protocolo médico específico para as categorias de base, a partir do plano elaborado para o futebol profissional. Ou seja, tanto jogadores, quanto treinadores realizarão testes RT-PCR, custeados pelo Hospital Albert Einstein, como acordado com as categorias profissionais. O Estadão noticiou recentemente que jogadores, clubes e empresários estavam receosos sobre o futuro dos jogos da base.

A princípio, a entidade buscará entender como a quarentena desses atletas juniores está sendo realizada, se já houve eventuais infecções pela covid-19 na família dos jogadores e se eles já foram testados.

Outro aspecto importante do questionário é que ele procura entender a situação de moradia desses atletas. Ou seja, saber se eles vivem dentro ou fora do clube, se eles dividem seus quartos, com quantas pessoas dividem e quantas pessoas moram na mesma casa.

A obtenção dessas respostas tem como intuito adaptar medidas do protocolo médico criado para os atletas profissionais. As competições de base estão programadas para acontecerem a partir do final de setembro.

Pelo calendário da CBF, o primeiro torneio a ser disputado será o Campeonato Brasileiro sub-20, previsto para o dia 23 de setembro. Como informado pelo Estadão as competições dessas categorias se estenderão até 2021 e terão o limite de idade dos atletas alterados para que não haja prejuízo para os nascidos em 2000.

Confira a situação do calendário das competições de base revisado

Campeonato Brasileiro Sub-20

Início: 23/09/2020

Final: 7/02/2021

Copa do Brasil Sub-20

Início: 7/10/2020

Final: 30/12/2020

Campeonato Brasileiro Sub-17

Início: 11/10/2020

Final: 20/12/2020

Campeonato Brasileiro de Aspirantes

Início: 18/10/2020

Final: 21/01/2021

Copa do Brasil Sub-17

Início: 25/11/2020

Final: 31/01/2021

Supercopa Sub-17

Uma data: 11/02/202

Supercopa Sub-20

Uma data: 11/2/2021

Copa do Nordeste Sub-20