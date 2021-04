CBF cumpre decisão da Justiça e libera o Guarani para inscrever Matheus Davó

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) e liberou o Guarani para registrar o atacante Matheus Davó, emprestado junto ao Corinthians. Com isso, o atleta, assim que tiver o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), ficará à disposição do técnico Allan Aal.

Ainda ficou evidente, no ofício publicado pela CBF, que toda transferência envolvendo o atleta precisará ser mencionada ao Juízo em razão da penhora sobre os respectivos direitos econômicos relativos ao jogador. A liberação ocorreu por decisão do Dr. Gabriel Baldi de Carvalho, juiz de Direito da 5.ª Vara Cível da Comarca de Campinas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Por conta de uma dívida do Guarani com a empresa RDRN Participações e Empreendimentos LTDA, a Justiça havia bloqueado os direitos econômicos de Matheus Davó e havia atrelado a sua liberação ao pagamento dessa dívida, o que ainda não aconteceu. Além de uma dívida em torno de R$ 7 mil, a empresa também contesta a forma como aconteceu a ida do atacante para o Corinthians.

O magistrado, porém, afirmou que a penhora dos direitos econômicos de Matheus Davó já é o suficiente para garantir o pagamento à empresa e, por isso, não tinha necessidade de proibir o atleta de atuar.

Ainda assim, Gabriel Baldi de Carvalho exigiu a intimação de Matheus Davó para prestar esclarecimentos sobre sua transferência do Guarani para o Corinthians. O magistrado também solicitou ao Banco Bradesco as informações de quem fez o depósito de R$ 700 mil na saída do atacante do Guarani, além de ter pedido ao Corinthians a apresentação da documentação sobre a cessão dos 20% dos direitos federativos do jogador e a apresentação, por parte do Guarani, do contrato de empréstimo de Davó ao Corinthians.

Emprestado pelo Corinthians até o fim do Estadual, Matheus Davó já desfalcou o Guarani contra Botafogo-SP (vitória por 1 a 0), Red Bull Bragantino (empate por 1 a 1) e São Bento (empate em 0 a 0).