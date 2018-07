CBF define calendário das oitavas de final da Série D

Os oito jogos de ida serão disputados no próximo fim de semana, com dois no sábado e seis no domingo. Na volta, as partidas serão no fim de semana seguinte, com mais duas jogos no sábado, cinco no domingo e outra na segunda-feira.

Confira a programação da oitavas de final da Série D:

Sábado (31/08)

Resende x Mixto (15h)

Aparecidense x Tupi (16h)

Domingo (01/09)

Santo André x Metropolitano (15h)

Salgueiro x Nacional-AM (16h)

Sergipe x Tiradentes (16h)

Central x Botafogo-PB (16h)

Londrina x Juventude (16h)

Plácido de Castro x Gurupi (18h)

Sábado (07/09)

Tupi x Aparecidense (18h30)

Mixto x Resende (19h)

Domingo (08/09)

Juventude x Londrina (15h30)

Botafogo-PB x Central (16h)

Metropolitano x Santo André (16h)

Nacional-AM x Salgueiro (17h)

Gurupi x Plácido de Castro (19h)

Segunda-Feira (09/09)

Tiradentes x Sergipe (20h)