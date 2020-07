CBF define calendário para as janelas de transferências internacionais de 2020

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recebeu, nesta sexta-feira, 17, autorização da Fifa para a elaboração do calendário das janelas de transferências internacionais do futebol brasileiro para 2020. Foi-se decidido, que as negociações poderão ocorrer em duas datas. A primeira, a partir da próxima semana, entre 20 de julho e 10 agosto. Já a segunda, terá início no dia 13 outubro e se estenderá até o dia 9 de novembro.

A Fifa já havia autorizado a CBF a confeccionar uma solução momentânea e extraordinária para as janelas de transferências, no mês passado. As datas oficiais, divulgadas nesta sexta, foram escolhidas pela Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento da CBF, junto aos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, após uma reunião, na última segunda-feira, 13.

Segundo informa a entidade, essa primeira janela é um complemento do período iniciado no início do ano, mas interrompido em decorrência da pandemia da covid-19. A segunda janela, por sua vez, representa o período marcado previamente para o meio do ano.

Com isso, a CBF espera ajudar os clubes a conseguirem bons negócios para poderem superar os problemas causados pela pandemia do coronavírus na economia. Muitas agremiações estão passando por dificuldades pela falta de receita neste período sem jogos.