CBF define confrontos da edição 2012 da Copa do Brasil

Para a disputa de 2012, 54 participantes vieram dos campeonatos estaduais e dos torneios seletivos, enquanto os outros 10 foram definidos pelo ranking nacional de clubes, atualizado também nesta terça-feira pela CBF. Assim, São Paulo ficou sendo o Estado com o maior número de times na próxima edição da Copa do Brasil - são seis no total.

Entre as principais forças paulistas, o Palmeiras fará sua estreia contra o Coruripe, atual vice-campeão alagoano. Já o São Paulo abre a sua participação na Copa do Brasil diante do Independente, que foi campeão paraense. Além dos dois grandes clubes, Portuguesa, Paulista, Guarani e Ponte Preta são os outros representantes do Estado.

Como Flamengo, Fluminense e Vasco estão classificados para a Libertadores, o Botafogo é o único grande clube carioca que disputará a Copa do Brasil em 2012. E fará o confronto da primeira fase contra o Treze, que é o atual campeão paraibano. Os outros dois representantes do Rio na competição serão Boavista e Madureira.

Ainda na primeira fase da Copa do Brasil, o Grêmio abre sua participação contra o River Plate (SE), o Cruzeiro enfrenta o Rio Branco (AC), o Atlético-MG joga com o CENE (MS), o Coritiba encara o Nacional (AM), o Atlético-PR terá pela frente o Sampaio Correa (MA), o Bahia desafia o Auto Esporte (PB) e o Atlético-GO estreia com o Gurupi (TO).

Pelo diagrama da competição, já definido pela CBF, também é possível fazer projeção dos possíveis confrontos futuros na Copa do Brasil. Assim, Palmeiras e São Paulo, por exemplo, só irão se enfrentar numa eventual final. Do lado palmeirense da chave estão Cruzeiro, Atlético-PR e Grêmio. E do são-paulino, Botafogo, Coritiba e Atlético-MG.

FORA DA DISPUTA

Curiosamente, o Figueirense, que fez excelente campanha no Brasileirão e quase conseguiu ir para a Libertadores de 2012, não irá disputar a Copa do Brasil. Como foi mal no último Campeonato Catarinense, dependia da sua colocação no ranking nacional de clubes, mas acabou perdendo a vaga para o América-MG por 1 ponto.

Confira os confrontos:

Palmeiras x Coruripe-AL

América-RN x Horizonte-CE

Ceará x Gama

Paraná x Luverdense-MT

Cruzeiro x Rio Branco-AC

Chapecoense x São Mateus-ES

Atlético-PR x Sampaio Corrêa-MA

Criciúma x Madureira

Grêmio x River Plate-SE

Ipatinga x Real-ES

Náutico x Santa Cruz-RN

Fortaleza x Comercial-PI

Bahia x Auto Esporte-PB

Remo x Real-RR

Portuguesa x Cuiabá-MT

Juventude x Operário-PR

São Paulo x Independente-PA

Bahia de Feira x Aquidauanense-MS

Atlético-GO x Gurupi-TO

Ponte Preta x Sapucaiense-RS

Atlético-MG x Cene-MS

Santa Cruz x Penarol-AM

América-MG x Boavista-RJ

Goiás x Paulista-SP

Coritiba x Nacional-AM

ASA-AL x Santa Quitéria-MA

Sport x 4 de Julho-PI

Paysandu x Espigão-RO

Botafogo x Treze-PB

Guarani x Brasiliense

Vitória x São Domingos-SE

ABC-RN x Treze-AP

(Com ESPN)