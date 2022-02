CBF define datas da Copa do Brasil: Santos estreia dia 22 e São Paulo joga dia 24

Fora da Copa Libertadores da América, Santos e São Paulo vão ter de disputar a Copa do Brasil desde a primeira rodada. Nesta quarta-feira, a CBF definiu as datas e os horários dos 40 jogos iniciais e os gigantes do estado já estreiam em fevereiro.

Serão seis datas para a rodada inaugural, com confrontos apenas de ida, nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro e 1,2 e 3 de março. A partida que abre a nova edição será entre Pouso Alegre-MG e Paraná Clube, às 16h30. O Santos também atua no primeiro dia da competição, mas às 21h30. Visitará o Salgueiro, no sertão de Pernambuco.

Dois dias depois será a vez de o São Paulo do técnico Rogério Ceni entrar em campo. A equipe mede forças com o Campinense, também às 21h30, na Paraíba. O clube do Morumbi terá mais uma chance para lutar pelo inédito título.

O Internacional vai fechar os jogos da primeira fase, no dia 3 de março, em visita ao Globo, do Rio Grande do Norte, também no horário das 21h30. Dos outros grandes do País, o Cruzeiro visita o Sergipe dia 23 de fevereiro, o Grêmio viaja até Mirassol no dia 1° de março e o Vasco, no dia 2, encara a Ferroviária em Araraquara.

Os times mandantes nesta primeira fase são todos os piores ranqueados da CBF. Terão o direito de fazer o jogo em seu estádio, mas o visitante atuará pelo empate. Apenas da segunda fase em diante que as igualdades serão definidas nos pênaltis.

Confira todos os 40 jogos da primeira fase:

22 de fevereiro (terça-feira)

16h30 - Pouso Alegre-MG x Paraná

19h00 - Cascavel-PR x Ponte Preta

19h00 - Lagarto-SE x Figueirense

21h30 - URT-MG x Avaí

21h30 - Salgueiro-PE x Santos

23 de fevereiro (quarta-feira)

15h30 - Tuntum-MA x Volta Redonda

15h30 - Glória-RS x Brasil de Pelotas

16h00 - Azuriz-PR x Botafogo-SP

16h00 - Atlético-BA x CSA-AL

19h00 - ASA-AL x Cuiabá-MT

19h00 - Altos-PI x Sport-PE

21h30 - Sergipe x Cruzeiro

21h30 -Tocantinópolis x Náutico

22h00 - Humaitá-AC x Brasiliense

24 de fevereiro (quinta-feira)

15h30 - Fluminense-PI x Oeste-SP

16h00 - Nova Iguaçu-RJ x Criciúma

16h30 - São Raimundo-AM x Manaus

19h00 - Bahia de Feira x Coritiba

21h30 - Campinense-PB x São Paulo

1° de março (terça-feira)

16h00 - Maricá-RJ x Guarani

19h00 - Moto Club-MA x Chapecoense

21h30 - Mirassol x Grêmio

21h30 - Sousa-PB x Goiás

2 de março (quarta-feira)

15h30 - Icasa-CE x Tombense-MG

15h30 - Ceilândia-DF x Londrina

15h30 - Real Noroeste-ES x Operário-PR

15h30 - Tuna Luso-PA x Novorizontino

16h00 - Portuguesa-RJ x CRB-AL

16h30 - Costa Rica-MS x ABC-RN

16h30 - Operário-MT x Sampaio Corrêa

18h00 - Rio Branco-AC x Vila Nova-GO

19h00 - Porto Velho-RO x Juventude

20h30 - Grêmio Anápolis x Juazeirense-BA

20h30 - Trem-AP x Paysandu-PA

21h30 - Ferroviária-SP x Vasco

21h30 - São Raimundo-RR x Ceará

3 de março (quinta-feira)

15h30 - Nova Venêcia-ES x Ferroviário-CE

16h00 - Castanhal-PA x Vitória-BA

19h00 - União-MT x Atlético-GO

21h30 - Globo-RN x Internacional