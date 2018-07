CBF define datas das finais da Série C e decisão começa neste sábado em Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira as datas das duas partidas entre Fortaleza-CE e CSA-AL, pela final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O jogo de ida será às 19 horas deste sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza, e a grande decisão está marcada para as 19 horas (de Brasília) do próximo dia 21, também um sábado, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

+ Dorival confirma Gómez no lugar de Cueva e conta com Rodrigo Caio

+ Cavalieri admite chateação com período na reserva, mas vê aprendizado

+ David Braz prevê poucas chances de gol contra a Ponte

+ Dorival diz que Junior Tavares está mais responsável na marcação

No segundo jogo já estará vigorando o horário de verão no Brasil. Portanto, nos locais nos quais ele é válido, o início será às 19 horas. O CSA vai decidir em casa por que fez a melhor campanha durante todas as fases disputadas até o momento. Mas o gol fora continua valendo como critério de desempate.

Os dois times estão garantidos na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B de 2018, assim como São Bento-SP e Sampaio Corrêa-MA, que passaram pelas quartas de final e foram eliminados pelos finalistas no último sábado.

Na primeira fase, o CSA se classificou na segunda colocação do Grupo A, com 32 pontos. Depois, somou mais seis nas quartas de final, contra o Tombense-MG, e mais três nas semifinais, contra o São Bento. No total, são 41 pontos.

O Fortaleza, por sua vez, terminou a fase inicial na terceira posição do Grupo A, com 27 pontos. Nas quartas de final, enfrentou o Tupi-MG e somou mais três pontos. Posteriormente, conquistou quatro contra o Sampaio Corrêa na semifinal e chega à decisão com o total de 34 pontos somados em toda a competição.