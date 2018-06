CBF define datas e horários da segunda fase da Série D

O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da noite desta segunda-feira as datas e horários dos jogos de ida e volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Os 16 duelos de ida já terão início no próximo sábado e serão finalizados com três jogos na segunda-feira. Os classificados para as oitavas de final serão definidos no outro fim de semana, dos dias 9 e 10 de junho.

Diferentemente do ano passado, as fases de mata-mata do torneio não terão gols marcados fora de casa como critério de desempate. Em caso de igualdade no placar agregado após os dois jogos, a classificação será definida nos pênaltis.

Os jogos de mata-mata serão iniciados neste sábado, às 15h, com o Brasiliense recebendo o Sergipe em Ceilândia. Mais tarde, às 19h30, o Novorizontino receberá o Macaé em Novo Horizonte (SP). No domingo, serão mais 11 partidas. Os jogos de ida serão finalizados com três jogos na segunda-feira, inclusive Linense-SP x Sinop-MT em Lins, às 19h30.

Todos os jogos de volta estão marcados para o outro fim de semana, sábado, dia 9, e para o domingo, dia 10 de junho. Os times de melhor campanha, que ficaram no bloco 1, terão a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. Assim será feito até o final da competição.

Após a realização da segunda fase, ainda haverá oitavas e quartas de final, nas quais serão conhecidos os quatro semifinalistas que conseguirão acesso para a Série C do ano que vem. E, posteriormente, a grande final.

Confira as datas e horários dos jogos da 2.ª fase da Série D do Brasileiro:

IDA

02/06 (sábado)

15 horas

Brasiliense-DF x Sergipe-SE

19h30

Novorizontino-SP x Macaé-RJ

03/06 (domingo)

15h30

Cordino-MA x Ferroviário-CE

15h45

Altos-PI x Nacional-AM

16 horas

Santos-AP x Manaus-AM

Fluminense-BA x Moto Club-MA

Imperatriz-MA x América-RN

Itabaiana-SE x Campinense-PB

URT-MG x Treze-PB

Maringá-PR x Caxias-RS

Brusque-SC x Tubarão-SC

17 horas

Novo-MS x Iporá-GO

18 horas

Rio Branco-AC x Independente-PA

04/06 (segunda-feira)

19h30

Linense-SP x Sinop-MT

20 horas

Inter de Lages-SC x Uberlândia-MG

Novo Hamburgo-RS x São José-RS

VOLTA

09/06 (sábado)

15h30

Macaé-RJ x Novorizontino-SP

16 horas

Ferroviário-CE x Cordino-MA

Sergipe-SE x Brasiliense-DF

Treze-PB x URT-MG

Uberlândia-MG x Inter de Lages-SC

São José-RS x Novo Hamburgo-RS

17 horas

Manaus-AM x Santos-AP

10/06 (domingo)

15h30

Moto Club-MA x Fluminense-BA

Iporá-GO x Novo-MS

16 horas

Independente-PA x Rio Branco-AC

Campinense-PB x Itabaiana-SE

Caxias-RS x Maringá-PR

16h30

América-RN x Imperatriz-MA

17 horas

Nacional-AM x Altos-PI

19 horas

Sinop-MT x Linense-SP

19h30

Tubarão-SC x Brusque-SC