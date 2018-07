CBF define datas e horários das semifinais da Série C do Brasileiro

Após a definição dos quatro times que vão disputar a Série B em 2017, o novo objetivo na Série C do Campeonato Brasileiro é levantar a taça. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas dos confrontos semifinais da terceira divisão nacional.

Os primeiros a entrarem em campo serão Juventude e Boa, que se enfrentarão às 18h30 deste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Por ter melhor campanha no geral do que o adversário, o time de Varginha (MG) decide em casa. Assim, a partida de volta será disputada às 21 horas do próximo dia 22, outro sábado, no estádio Dilzon Melo.

O Juventude, que se classificou como quarto colocado na fase inicial pelo Grupo B, eliminou o Fortaleza, favorito ao título, em plena Arena Castelão, em Fortaleza, com um público de mais de 63 mil torcedores. O Boa, por sua vez, passou pelo Botafogo-PB em casa com um gol no minuto final do segundo tempo.

O Guarani, que conquistou a classificação diante do ASA, entra em campo neste domingo, às 21 horas (de Brasília), no estádio Frasqueirão, em Natal, diante do ABC. O time potiguar passou pelo Botafogo-SP nas quartas de final. O duelo de volta está marcado para o próximo dia 23, no mesmo horário, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Confira as semifinais da Série C do Brasileiro:

IDA

Sábado

18h30

Juventude-RS x Boa-MG

Domingo

21 horas (de Brasília)

ABC-RN x Guarani-SP

VOLTA

22/10 (sábado)

21 horas

Boa-MG x Juventude-RS

23/10 (domingo)

21 horas

Guarani-SP x ABC-RN