CBF define datas e horários das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro O departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira as datas e horários dos jogos de ida e volta da fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. Após alcançarem o objetivo principal de ascender à Série C, Volta Redonda-RJ, São Bento-SP, CSA-AL e Moto Club-MA focam as suas atenções no título da quarta divisão nacional.