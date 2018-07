CBF define datas e horários das semifinais da Séries C e D

No próximo sábado, o Tupi vai enfrentar o Londrina às 19h30, em Juiz de Fora (MG). O jogo de volta acontece no dia 31, quando o palco do confronto será o Estádio do Café, no norte do Paraná.

O Brasil de Pelotas vai receber o Vila Nova às 19h30 da próxima segunda-feira, no Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS). A decisão da vaga na final será no Serra Dourada, em Goiânia, no dia 2 de novembro.

Também nesta terça-feira foi revelada a tabela das semifinais da Série C. O River, de Teresina (PI), abrirá a semifinal em casa, no Estádio Albertão, diante do Ypiranga-RS. O jogo será às 19h30 de sábado. Um dia depois, também às 19h30, o Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Remo no Santa Cruz.

No dia 31 de outubro, às 17h, o Ypiranga decide a vaga no final contra o River no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS). Em Belém, no Mangueirão, o Remo duela contra o Botafogo, segunda-feira, às 20h.

CONFIRA O CALENDÁRIO DAS SEMIFINAIS:

Sábado, às 16h - Tupi x Londrina

Segunda-feira, às 19h - Brasil de Pelotas x Vila Nova

31 de outubro, às 19h30 - Londrina x Tupi

2 de novembro, às 19h30 - Vila Nova X Brasil

Sábado, às 19h30 - River x Ypiranga

Domingo, às 19h30 - Botafogo x Remo

31 de outubro, às 17h00 - Ypiranga x River

1 de novembro, às 20h00 - Remo x Botafogo