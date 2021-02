CBF define horários das partidas atrasadas do Palmeiras pelo Brasileirão

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para decidir o terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa contra o Al Ahly, do Egito, em Doha, no Catar, mas já sabe a tabela completa, com dias e horários, dos jogos que faltam para completar o Campeonato Brasileiro. Na noite de quarta, a CBF divulgou os horários das partidas contra Coritiba e São Paulo, que foram adiadas por conta da viagem ao Oriente Médio.

Após voltar do Catar, o Palmeiras entrará em campo neste domingo, às 18h15, para encarar o Fortaleza, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 36.ª rodada. Na quarta-feira será a vez de jogar contra o Coritiba, em duelo atrasado da 35.ª rodada, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Leia Também Experiência na América do Sul e sistema de franquias levam futebol mexicano à final do Mundial

Apenas dois dias depois, em um intervalo de exatas 48 horas a partir do término do jogo no Paraná, o Palmeiras estará no estádio do Morumbi, na capital paulista, para fazer o clássico contra o São Paulo, em duelo atrasado da 34.ª rodada, a partir das 21h30.

Com um pouco mais de folga, o compromisso pela 37.ª e penúltima rodada será no próximo dia 22, uma segunda-feira, às 18 horas, contra o Atlético Goianiense, em São Paulo. Na rodada final, marcada para a quinta seguinte, dia 25, às 21h30, o rival será o Atlético-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Mas a maratona do Palmeiras não acaba com o fim do Brasileirão. No domingo seguinte, dia 28, às 16 horas, o time terá a partida de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A volta será uma semana depois, em 7 de março, em São Paulo. Isso já em meio ao início do Campeonato Paulista.