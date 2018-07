CBF define mandos das quartas na Copa do Brasil

Em sorteio realizado nesta terça-feira, a CBF definiu os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogos de volta das oitavas ainda serão disputados neste meio de semana, mas agora os times já sabem o local dos confrontos caso avancem à próxima fase.

O Santos, que tem a classificação mais bem encaminhada, com a goleada por 8 a 1 aplicada sobre o Guarani no jogo de ida, terá o benefício de decidir a vaga nas semifinais em casa, caso avance às quartas. Já o vencedor do confronto entre Palmeiras e Atlético-PR decidirá fora na fase seguinte.

Assim como o Santos, o Vasco é outro beneficiado com o mando do jogo de volta caso avance, mesmo caso do Grêmio. O Fluminense, por sua vez, terá que disputar a segunda partida das quartas fora se passar pela Portuguesa nas oitavas.

Os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil serão disputados nos próximos dias 28 e 29, enquanto os confronto de volta estão marcados para os dias 5 e 6 de maio.

Confira os mandos de campo das quartas da Copa do Brasil:

Ida - 28 e 29 de abril

Vitória ou Goiás x Vasco ou Corinthians-PR

Palmeiras ou Atlético-PR x Santa Cruz ou Atlético-GO

Fluminense ou Portuguesa x Grêmio ou Avaí

Atlético-MG ou Sport x Santos ou Guarani

Volta - 5 e 6 de maio

Vasco ou Corinthians-PR x Vitória ou Goiás

Santa Cruz ou Atlético-GO x Palmeiras ou Atlético-PR

Grêmio ou Avaí x Fluminense ou Portuguesa

Santos ou Guarani x Atlético-MG ou Sport