CBF define mandos das semifinais da Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os mandos das semifinais da Copa do Brasil, que terá seus últimos dois representantes definidos na noite desta quinta-feira com os duelos Avaí x São Paulo, em Florianópolis, e Vasco x Atlético-PR, no Rio, válidos pelas quartas de final.