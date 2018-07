CBF define numeração de jogadores brasileiros na Copa

A lista completa dessa relação só será enviada nesta terça-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) à Fifa, mas a Agência Estado conseguiu antecipar a numeração dos titulares do técnico Dunga.

Embora na Inter de Milão atue com a número 12, uma deferência do clube italiano ao goleiro reserva Francesco Toldo, Júlio César vai receber a camisa número 1. Maicon (2), Lúcio (3) e Juan (4) são decisões tomadas por Dunga ao longo dos últimos meses.

Para a lateral-esquerda, o técnico ainda hesitava em deixar a número 6 com Michel Bastos, pois levantou a hipótese recentemente de entregá-la a Gilberto, por ele ser o mais velho do grupo de 23 convocados. Gilberto Silva ficará com a 8, repetindo a numeração que usou nos 44 jogos sob o comando de Dunga. Felipe Melo receberá a 5.

Haveria também uma pendência de última hora, após algumas manifestações afetuosas de Robinho a favor da camisa número 7. No entanto, Dunga não deve se sensibilizar e a 7 continuará com Elano. O companheiro de Luís Fabiano no ataque vai ter de se contentar com a 11, com a qual Romário participou da campanha vitoriosa de 1994.

A numeração é mais um forte indício de quem Dunga conta para a estreia contra a Coreia do Norte, dia 15 de junho. Mas, assim que puder, o técnico vai explicar que a lista numérica não define oficialmente seus titulares.