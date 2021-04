CBF define os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil; confira os jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta etapa da competição, participam os 20 times pré-classificados e mais as 12 novas equipes, incluindo os representantes brasileiros da Copa Libertadores. Entre os principais confrontos, o atual campeão, o Palmeiras, terá pela frente o CRB-AL, enquanto que o Flamengo encara o Coritiba.

O sorteio também indicou dois jogos entre times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense mete forças com o Red Bull Bragantino e o Corinthians terá pela frente o Atlético-GO. Ainda do futebol paulista, o São Paulo vai ter como rival o 4 de Julho, do Piauí, uma das surpresas da competição. Já o Santos disputa vaga com o Cianorte-PR. As partidas desta etapa serão disputadas em ida e volta.

A Copa do Brasil pagará ao campeão o prêmio de R$ 56 milhões, além de dar uma vaga na Copa Libertadores de 2022. A competição distribui recompensas de acordo com a fase avançada. Assim, quem vencer o duelo da terceira etapa levará R$ 1,7 milhão e vai assegurar presença nas oitavas de final. O campeão, somando as fases, pode ficar com até R$ 80 milhões.

Veja os jogos da terceira fase da Copa do Brasil:

Santos x Cianorte

Bahia x Vila Nova-GO

Palmeiras x CRB

São Paulo x 4 de Julho-PI

Fluminense x Red Bull Bragantino

Ceará x Fortaleza

Grêmio x Brasiliense

América-MG x Criciúma

Athletico-PR x Avaí

Atlético-MG x Remo

Corinthians x Atlético-GO

Internacional x Vitória

Cruzeiro x Juazeirense

Chapecoense x ABC

Flamengo x Coritiba

Vasco x Boavista