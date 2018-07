CBF define projeto para ter Neymar nos EUA e nos Jogos do Rio

A CBF vai enviar nos próximos dias ao Barcelona um projeto para Neymar disputar tanto a Copa América como a Olimpíada do Rio de Janeiro pela seleção brasileira. O planejamento foi feito de uma maneira que a presença do atacante nos dois torneios não prejudicaria suas férias nem comprometeria seus treinos de pré-temporada. Pelo menos é o que pensam os responsáveis pela seleção.

Pelo plano da CBF, Neymar se apresentaria depois de 28 de maio, data em que será disputada a decisão da Liga dos Campeões, caso o Barcelona esteja na briga pelo título – os demais convocados para a seleção devem começar a treinar no dia 23. Assim, não participaria do amistoso que o Brasil fará dia 29, em Denver, nos EUA, provavelmente contra o Panamá.

O ex-santista jogaria normalmente na Copa América. A seleção estreia dia 4 de junho e a final será no dia 26. Em seguida, entraria de férias e se apresentaria para a Olimpíada em 24 de julho (os demais atletas se reunirão no dia 18). O torneio de futebol dos Jogos do Rio ocorrerá de 3 a 20 de agosto.

Ou seja, Neymar teria quase um mês de férias. O problema é que o Barcelona exige que o atacante participe pelo menos de parte da sua pré-temporada. Se ele cumprir a exigência antes de juntar à seleção teria as férias reduzidas.

Um dos argumentos que a CBF apresentará aos espanhóis é que se o Barcelona tiver um jogador convocado para a Eurocopa (de 10 de junho a 10 de julho) e depois for chamado também para representar seu país na Olimpíada, acabará tendo período menor de férias e de pré-temporada que Neymar – de acordo com o plano que será apresentado aos catalães.

Neymar já declarou diversas que, por ele, joga tanto a Copa América como a Olimpíada. “Eu já disse para todos que quero jogar as duas competições, mas é algo que precisamos conversar ainda. Estamos falando com o Dunga e com o Luis Enrique e ainda não temos nada decidido”, disse o atacante na quinta-feira, véspera da partida contra o Uruguai.

Dunga já revelou que, se tiver se optar, vai preferir contar com Neymar na Olimpíada. A reportagem do Estado conversou com pessoas ligadas à CBF, que revelaram que o clima na comissão técnica é de desconfiança. Eles acreditam que o Barcelona pode até ceder o jogador, mas ainda deve fazer jogo duro. Colaboborou Almir Leite