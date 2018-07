CBF define tabela com Corinthians e Palmeiras na capital no mesmo dia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou, nesta segunda-feira, a tabela das duas últimas rodadas do Brasileirão, apontando dia, horário e local dos últimos 20 jogos do torneio. As novidades são a confirmação de que o Flamengo vai levar o jogo contra o Vitória para Manaus, na Arena Amazônia e que Corinthians e Palmeiras fecham a competição na capital.

A partida do Rubro-Negro, pela 37.ª e penúltima rodada, vai acontecer no sábado dia 29 de novembro, às 21 horas de Brasília, mantendo até praticamente o fim do Brasileiro o jogo noturno do sábado. Também é uma forma de evitar o desgaste físico de se jogar no calor de uma tarde de Manaus.

Dos sete times que ainda brigam por título e Libertadores, cinco vão jogar ao mesmo tempo: no domingo, às 17h. Só o Grêmio atuará no sábado, contra o Bahia. O Atlético-MG, por sua vez, entra em campo contra o Coritiba no domingo às noite, às 19h30, no Independência. Santos x Botafogo aparece confirmado na Vila Belmiro, uma vez que o São Paulo joga no Morumbi.

Na última rodada, todos os 10 jogos vão acontecer no domingo às 17h, ainda que a CBF tenha até uma semana antes para alterar data, horário e local. O Palmeiras tem jogo agendado para o Pacaembu, contra o Atlético-PR, e o Corinthians enfrenta o Criciúma no Itaquerão, mas uma das duas partidas não deverá poder ocorrer na cidade de São Paulo, pelo menos não simultaneamente por questões de segurança.

Apesar do veto ao Maracanã nas últimas rodadas, por conta de rendas penhoradas, o último jogo do Botafogo no Brasileirão, contra o Atlético-MG, está agendado para o maior estádio do Rio. Da mesma forma, Sport x São Paulo está marcado para a Ilha do Retiro, ainda que exista a possibilidade de o jogo correr na Arena Pernambuco.