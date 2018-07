CBF define tabela das quartas de final da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta sexta-feira a tabela das quartas de final da Copa do Brasil. A fase, que definirá os semifinalistas da competição, começará a ser disputada na próxima quarta-feira, com as partidas Vitória x Vasco, em Salvador, e Atlético Mineiro x Santos, em Belo Horizonte, ambas às 21h50.

Os outros dois jogos de ida serão realizados na quinta-feira. O Palmeiras receberá o Atlético Goianiense às 19h30, em São Paulo, enquanto o Fluminense vai duelar com o Grêmio, às 21h30, no Rio.

As partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil serão disputadas no dia 5 de maio. Às 19h30, o Vasco receberá o Vitória, no Rio, e o Atlético Goianiense vai enfrentar o Palmeiras, em Goiânia. Os jogos Grêmio x Fluminense, em Porto Alegre, e Santos x Atlético-MG, em Santos, serão disputados às 21h50.