CBF define técnicos da base da seleção feminina

Márcio de Oliveira escolheu Adílson Galdino, que já é o seu auxiliar na seleção principal, para ser o técnico do time Sub-20. E a equipe Sub-17 do Brasil passa a ter o comando da treinadora Emily Alves. Além disso, foram definidos auxiliar, preparador físico e preparador de goleiras específicos para cada uma das duas comissões técnicas reformuladas agora pela CBF.

Montadas as comissões técnicas, as seleções de base vão se reunir agora para períodos de treinamento, visando principalmente as competições do ano que vem. A primeira é a equipe Sub-17: Emily Alves convoca 23 jogadoras no dia 27 de fevereiro, para treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de 18 a 31 de março.