CBF demite diretor mais antigo ligado a Del Nero e também secretário-geral

Poucas horas após cartolas ratificarem as regras para eleição da CBF e manifestarem apoio à eleição do presidente interino, Ednaldo Rodrigues, a entidade anunciou a demissão de dois dirigentes: o secretário-geral da entidade, Eduardo Zebini, e o diretor de Patrimônio, Oswaldo Gentille, o Dino.

Ligado ao ex-presidente Marco Polo Del Nero, Dino Gentille era o diretor mais antigo da entidade e, há poucos dias, chegou a ser indicado como “interventor” na CBF após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Zebini, por sua vez, assinou carta encaminhada à Fifa na semana passada afirmando que a nomeação de Gentille estava prevista no estatuto da CBF – o teor do documento foi publicado pelo ge no sábado.

Apesar de não manifestar isso publicamente, Ednaldo Rodrigues viu as duas ações como atos de “insubordinação”. Nesta segunda-feira, logo após a Assembleia Geral Extraordinária realizada na sede da CBF, o presidente interino foi questionado sobre o tema e, sem citar nomes, afirmou que os casos seriam analisados.

“Com relação a diretores, isso é uma situação interna, que a partir de agora vamos ter condições de verificar aquilo que pode ser possível ou não, e fazer as alterações que tiverem que ser feitas de uma forma justa e coerente”, afirmou Rodrigues.

“São situações que a gente não gosta de nominar pessoas, principalmente de expor pessoas à opinião pública e à imprensa. Eu seria injusto se fizesse isso, porque por mais que elas pratiquem qualquer ato de insubordinação ou de não cumprimento de regras, são pessoas, são humanos e têm famílias. E eu respeito sempre.”

Horas mais tarde, a CBF divulgou nota anunciando a demissão de Gentille e Zebini. No texto de poucas linhas, a entidade diz que “agradece aos dois profissionais pelos serviços prestados”.