CBF descarta mudar horário de Ceará x São Paulo e jogo terá alta temperatura

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou nesta quinta-feira o pedido da diretoria do São Paulo para mudar a hora da partida contra o Ceará, no domingo, em Fortaleza, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Preocupado com as altas temperaturas da capital cearense, onde não há horário de verão, o clube paulista queria que o jogo fosse transferido das 16 horas (15 horas no horário local) para às 18h30 (17h30 em Fortaleza). A previsão do tempo para o domingo é de 31.ºC.

Na rodada passada, a partida entre Vitória e Prudente teve seu horário alterado, das 16h para às 18h30 de domingo, por conta da temperatura em Salvador, que também não apresenta horário de verão. A medida havia sido aprovada pela CBF na sexta-feira, antes do início da rodada.