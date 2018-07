CBF coloca clássico Corinthians x Santos às 11h de domingo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou em seu site oficial, nesta quinta-feira, o desmembramento de cinco rodadas (da 27.ª a 31.ª) do Campeonato Brasileiro e a grande novidade é a marcação de um clássico estadual para o horário das 11 horas de domingo, que tem contado com os melhores públicos da competição até o momento.

Pela 27.ª rodada, no próximo dia 20, a entidade marcou o clássico entre Corinthians e Santos, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O duelo entre os rivais paulistas teve um capitulo à parte recentemente com o time santista levando a melhor nas oitavas de final da Copa do Brasil - vitórias por 2 a 0, na Vila Belmiro, e 1 a 0, no Itaquerão.

Segundo a CBF, este clássico seria disputado às 16 horas de domingo, mas foi antecipado porque outro duelo estadual - entre Coritiba e Atlético Paranaense, em Curitiba - foi mudado da manhã para o período da tarde para cumprir o intervalo mínimo de 60 horas de um jogo para outro do Coritiba. Na rodada anterior, o time enfrenta o Flamengo, em Brasília, às 21 horas de quinta-feira.

No entanto, a entidade nacional só informa que a mudança de horário do clássico paulista é um ajuste de tabela, sem especificar melhor o motivo da alteração. Por coincidência, os dois rivais jogarão neste domingo, pela 25.ª rodada, às 11 horas de domingo. O Corinthians receberá o Joinville, no Itaquerão, e o Santos enfrentará Ponte Preta, em Campinas.

Na mesma 27.ª rodada, outro jogo que seria às 11 horas de domingo era Internacional x Figueirense, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No entanto, ele foi antecipado para o sábado, às 18h30, para evitar um conflito com evento comemorativo que marca a Revolução Farroupilha, cujas imediações do estádio estarão interditadas no período da manhã.