CBF confirma rodadas finais e Ceni se despede do Morumbi no dia 28

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira, em seu site oficial na internet, o desmembramento das 37.ª e 38.ª rodadas, as duas últimas, do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques é a marcação para um sábado, às 17 horas (de Brasília), o jogo oficial de despedida do goleiro Rogério Ceni na sua "casa" por mais de 25 anos: o estádio do Morumbi. Na capital paulista, no próximo dia 28, pela penúltima rodada, o São Paulo receberá o Figueirense.

A não ser que haja uma grande reviravolta em sua decisão de parar de jogar ao término desta temporada - pouco provável, já que uma partida de despedida, com uma grande festa no Morumbi, está sendo preparada para o dia 11 de dezembro -, Rogério Ceni defenderá o São Paulo pela última vez no estádio do clube contra a equipe catarinense. Na rodada final, em 6 de dezembro, o time tricolor jogará contra o Goiás, em Goiânia.

A 37.ª rodada será a última com dias e horários diferentes neste Brasileirão. Três jogos foram marcados para o sábado, dia 28, quando acontecerá o último duelo no horário das 21 horas: Avaí x Ponte Preta, em Florianópolis. No domingo serão realizados os outros sete confrontos - serão quatro às 17 horas, entre eles Sport x Corinthians e Grêmio x Atlético Mineiro, dois às 18 horas e um às 19h30 entre Atlético Paranaense e Flamengo, em Curitiba.

A última rodada, como de costume, será toda jogada no domingo, dia 6 de dezembro, às 17 horas (de Brasília). Entre os destaques estão Corinthians x Avaí, em São Paulo; Atlético Mineiro x Chapecoense, em Belo Horizonte; e Coritiba x Vasco, em Curitiba, que pode ser decisivo na luta dos dois clubes contra o rebaixamento à Série B.

Confira as duas últimas rodadas do Brasileirão:

37.ª RODADA

28/11 (sábado)

17 horas

São Paulo x Figueirense

19h30

Fluminense x Internacional

21 horas

Avaí x Ponte Preta

29/11 (domingo)

17 horas

Cruzeiro x Joinville

Sport x Corinthians

Grêmio x Atlético-MG

Vasco x Santos

18 horas

Palmeiras x Coritiba

Chapecoense x Goiás

19h30

Atlético-PR x Flamengo

38.ª RODADA

06/12 (domingo)

17 horas

Corinthians x Avaí

Flamengo x Palmeiras

Atlético-MG x Chapecoense

Goiás x São Paulo

Santos x Atlético-PR

Coritiba x Vasco

Ponte Preta x Sport

Internacional x Cruzeiro

Figueirense x Fluminense

Joinville x Grêmio