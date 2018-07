CBF detalha as 3 rodadas iniciais do returno; São Paulo e Fla pegam Ceará às 11h

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada das três rodadas iniciais do returno do Campeonato Brasileiro, com horários, locais e datas das partidas agendadas para ocorrer entre os dias 22 de agosto e 2 de setembro. Ao confirmar o desmembramento de todos os jogos, a entidade trouxe como uma das principais novidades mais relevantes o fato de que Flamengo e São Paulo, hoje respectivos líder e vice-líderes da competição, enfrentarão o Ceará, atual lanterna da tabela, em duelos que começarão às 11 horas.

Em confronto válido pela 21ª rodada, a segunda deste returno do Brasileirão, o time são-paulino receberá o time cearense no Morumbi na manhã do dia 26 de agosto. Já os flamenguistas farão contra a equipe do Nordeste o primeiro confronto do dia 2 de setembro pela competição, no Maracanã, pela 22ª rodada.

O São Paulo, por sua vez, estará presente em uma das três partidas que abrirão o segundo turno no dia 22 de agosto. Os comandados de Diego Aguirre terão pela frente o Paraná, no estádio Durival Britto, às 19h30. Nesta mesma data e horário ocorrerão os duelos Chapecoense x Atlético-PR, na Arena Condá, em Chapecó, e Bahia x Internacional, na Fonte Nova, em Salvador.

Os outros quatro enfrentamentos que darão o pontapé inicial ao returno do Brasileirão no dia 22 de agosto serão as seguintes: Sport x América-MG (21h, na Ilha do Retiro), Palmeiras x Botafogo (21h, no Allianz Parque), Fluminense x Corinthians (21h45, no Maracanã) e Grêmio x Cruzeiro (21h45, na Arena Grêmio).

Já para o dia 23 de agosto foram confirmados os duelos Flamengo x Vitória, às 19h30, no Maracanã, e Atlético-MG x Vasco, às 20 horas, no Independência, em Belo Horizonte. E vale lembrar que um confronto válido por esta primeira rodada do segundo turno, entre Ceará e Santos, foi antecipado para o próximo dia 8, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, porque o time paulista tem um compromisso pela Copa Libertadores marcado o dia 21 de agosto, uma terça-feira, quando encara o Independiente, às 21h45 (de Brasília), na Argentina, palco desta partida de ida das oitavas de final da competição.

O mesmo Santos disputará contra o Bahia, às 16 horas do dia 25, na Vila Belmiro, o jogo que abrirá a 21ª rodada do Brasileirão. Nesta mesma data ocorrerão os embates Corinthians x Paraná (19h, na arena corintiana), Atlético-PR x Grêmio (19h, na Arena da Baixada), Cruzeiro x Fluminense (21h, no Mineirão) e Botafogo x Sport (21h, no Engenhão). Já o dia 26, cujas disputas serão abertas com a partida São Paulo x Ceará, contará ainda com os confrontos América-MG x Flamengo (16h, no Independência), Vitória x Atlético-MG (16h, no Barradão), Internacional x Palmeiras (16h, no Beira-Rio) e Vasco x Chapecoense (19h, em São Januário).

A terceira rodada do returno teve quatro partidas confirmadas para o dia 1º de setembro: Vitória x América-MG (16h, no Barradão), Grêmio x Botafogo (16h, na Arena Grêmio), Vasco x Santos (19h, em São Januário) e Corinthians x Atlético-MG (21h, na Arena Corinthians). No dia 2 esta jornada da competição será fechada com seis jogos. Após o embate matutino entre Flamengo e Ceará, a data contará com Atlético-PR x Bahia (16h, na Arena da Baixada), São Paulo x Fluminense (16h, no Morumbi), Sport x Paraná (16h, na Ilha do Retiro), Chapecoense x Palmeiras (19h, na Arena Condá) e Cruzeiro x Internacional (19h, no Mineirão).

Curiosamente, Vasco e Santos medirão forças neste duelo da 23ª rodada antes mesmo de se enfrentarem na primeira metade da competição. A tabela inicial do Brasileirão previa um jogo entre os dois times na terceira rodada, no final de abril, no Pacaembu, mas o mesmo foi adiado por causa de compromissos das duas equipes em datas próximas na Libertadores. E a nova data da partida ainda não foi confirmada pela CBF.