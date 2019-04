CBF detalha tabela da Série B com jogos às 11 horas de sábado

A três semanas do início da Série B do Campeonato Brasileiro, a CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das oito primeiras rodadas do torneio. A competição começará no dia 26, uma sexta-feira, com quatro jogos. A grande novidade nesta edição são jogos às 11 horas de sábado. E duas das oito primeiras rodadas terão compromissos às 16h de domingo, algo raro em temporadas recentes.

De acordo com a nota divulgada pela CBF, a ideia é repetir na Série B o "sucesso de público" dos jogos às 11 horas de domingo da Série A. O Botafogo-SP estreia esse novo horário no dia 27 contra o Vitória no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Na sexta-feira, serão dois jogos às 19h15. O Bragantino viaja até Pelotas para enfrentar o Brasil no estádio Bento Freitas e o Operário recebe o América-MG no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). No mesmo dia, às 21h30, o São Bento jogará contra o Atlético-GO, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, e o Oeste viajará até Recife para enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.

Ao contrário do que acontecerá na Série A, a segunda divisão nacional terá todos os jogos televisionados pelo Grupo Globo, entre SporTV e Premiere.

Confira a tabela detalhada da primeira rodada da Série B:

26/04 - 19h15 - Brasil-RS x Bragantino

19h15 - Operário-PR x América-MG

21h30 - São Bento x Atlético-GO

21h30 - São Bento x Oeste

27/04 - 11h - Botafogo-SP x Vitória

16h30 - Guarani x Figueirense

16h30 - Criciúma x Cuiabá

16h30 - CRB x Londrina

21h - Vila Nova x Paraná

29/04 - 20h - Coritiba x Ponte Preta