CBF determina que Vasco x Santos será no Engenhão e com portões fechados

A diretoria de competições da CBF definiu nesta quarta-feira o local de realização da partida entre Vasco e Santos, no próximo domingo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A entidade determinou que a partida seja realizado no Engenhão e com os portões do estádio fechados.

"Após recebimento de decisão do STJD, interditando o Estádio de São Januário - em razão dos fatos ocorridos na partida Vasco da Gama x Flamengo, em 08/07, sábado, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A - a Diretoria de Competições define o Estádio Nilton Santos como praça para a partida Vasco da Gama x Santos em 16/07 e, por questões de segurança, com portões fechados ao público", anunciou a CBF.

A partida entre Vasco e Santos estava inicialmente agendada para ser realizada em São Januário. Porém, após os incidentes de violência no último sábado durante clássico entre Vasco e Flamengo, a CBF proibiu a realização de jogos no estádio com a presença de público.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) tomou decisão ainda mais dura para o Vasco, interditando o seu estádio até a realização do julgamento dos incidentes no clássico. Além disso, o clube foi indiciado e corre o risco de perder até 25 mandos de campo.

Agora, então, a CBF definiu o Engenhão como palco do primeiro compromisso do Vasco como mandante no Brasileirão após a confusão generalizada no seu estádio. Além disso, apontou "questões de segurança" para não permitir a presença de público no compromisso do próximo fim de semana.